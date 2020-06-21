Путин присвоил звание главврачу Проценко

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Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко присвоили звание Героя труда 

ТАСС и ещё 14 58 минут назад
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем врачам за борьбу с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Звания Героя Труда России удостоены также главврач Городской Покровской больницы (Санкт-Петербург) Марина Бахолдина, главврач городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская, врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль и главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко.
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Политика , Видео , Общество , Марьяна Лысенко , Ирина Коваль , Владимир Путин
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