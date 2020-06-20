Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш» 

По мнению Натальи Поклонской каждый из ее подписчиков талантлив, и есть много творческих людей.

«Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждет сюрприз!», — пишет Наталья Поклонская.

В 2014 году тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская получила прозвище «Няш-Мяш». Обладавшая девичьей миловидной внешностью, мало ассоциировавшейся в постсоветском публичном пространстве с должностью прокурора, Поклонская пыталась отреагировать на называние ее в социальных сетях няшей и произнесла в интервью набор случайных слов «няш, мяш»:

«Здесь я прокурор и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу!»

Своё негативное отношение к мему Наталья Поклонская через несколько лет изменила на противоположное, заявив в 2019 году о желании зарегистрировать бренд «Няш-мяш» для продвижения крымских товаров.