Поклонская объявила конкурс на лучший «Няш-Мяш» 

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская в социальных сетях объявила конкурс на лучшее аниме с ней, сообщает ИА DEITA.RU.
По мнению Натальи Поклонской каждый из ее подписчиков талантлив, и есть много творческих людей.
«Предлагаю вам маленький конкурс на лучшее аниме со мной. И, конечно же, победителя ждет сюрприз!», — пишет Наталья Поклонская.
В 2014 году тогдашний прокурор Крыма Наталья Поклонская получила прозвище «Няш-Мяш». Обладавшая девичьей миловидной внешностью, мало ассоциировавшейся в постсоветском публичном пространстве с должностью прокурора, Поклонская пыталась отреагировать на называние ее в социальных сетях няшей и произнесла в интервью набор случайных слов «няш, мяш»:
«Здесь я прокурор и поэтому никаких няш, мяш и тому подобное я не допущу!»
Своё негативное отношение к мему Наталья Поклонская через несколько лет изменила на противоположное, заявив в 2019 году о желании зарегистрировать бренд «Няш-мяш» для продвижения крымских товаров.
Медиаобраз Натальи Поклонской за последний год сильно изменился, она стала активным пользователем социальных сетей и мессенджеров, высказываясь на разные темы внутрироссийской, украинской и мировой политики. Откровением для подписчиков стали и «гламурные» фотографии Поклонской. Политолог Илья Гращенков предположил, что за новым медиаобразом стоит команда российского общественного деятеля Кристины Потупчик, но официального подтверждения этой информации не было.