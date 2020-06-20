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В Британии оценили статью Путина о Второй мировой войне 

Газета.Ru и ещё 9 37 минут назад
Британия ответила Путину на статью о Второй мировой войне
Фото: Reuters
В МИД Британии прокомментировали статью президента России Владимира Путина, посвященную Второй мировой войне и взглядам российского политика на конфликт, передает РИА "Новости".
Победить нацистский режим во время войны удалось благодаря совместным усилиям, мужеству и понесенным жертвам СССР, Британии, США и других стран-союзников, отметил представитель ведомства, который ознакомился с публикацией.
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"Наша общая история не должна использоваться в качестве политического инструмента или переписываться государствами в их собственных интересах", — добавили в МИД Британии.
Статья Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны") появилась в американском журнале The National Interest. Политик объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.
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Политика , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , The National Interest , США
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