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Британский МИД прокомментировал статью Путина о Второй мировой войне 

ТК «Звезда» и ещё 20 3 часа назад
Представитель МИД Великобритании заявил, что история не должна использоваться в качестве политического инструмента.
История не должна переписываться в угоду интересов той или иной страны и использоваться в качестве политического инструмента. Об этом заявили в МИД Великобритании, комментируя статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне.
«Мужество и огромные жертвы народов Великобритании, Соединенных Штатов, СССР и всех стран-союзников привели к поражению нацистского режима», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.
Ранее Владимир Путин в своей статье для американского журнала National Interest поделился своими взглядами на трагический период прошлого. Глава государства оценил в статье последствия Второй мировой войны и призвал извлечь уроки. По его собственному признанию, он хотел донести до людей, как важно не допустить повторения тех страшных событий.
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Политика , Видео , В мире , Владимир Путин , МИД , РИА Новости
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