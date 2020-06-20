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Кадыров призвал мусульман внести лепту в процветание России 

Lenta.ru 35 минут назад
Кадыров призвал мусульман внести лепту в процветание РФ
Фото: пресс-служба администрации ЧР / РИА Новости
Он написал об этом в своем Telegram-канале.
Так Кадыров проинформировал граждан о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.
«Я призываю всех мусульман России 1 июля выполнить гражданский долг и внести свою лепту в дальнейшее процветание нашей общей Родины — России! Мы с вами вместе должны принимать живое участие в жизни нашей страны Тем более, если защищаются права и свободы, в том числе связанные с вероисповеданием», — написал глава республики. ⠀ Также Кадыров назвал Чеченскую Республику неотъемлемой частью России. «Это великая милость Всевышнего, о которой молились наши предки, будучи угнетенными!», — написал глава, отметив возможность «свободно исповедовать и проповедовать Ислам, строить мечети, медресе и школы хафизов, реализовывать потенциал в науке, спорте, бизнесе, искусстве, а также хранить культуру.
Голосование поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Начать голосовать россияне смогут уже с 25 июня, чтобы обеспечить безопасность во время борьбы с коронавирусом. В числе предложенных поправок — приоритет российского законодательства над международным, а также право президента России Владимира Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.
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Политика , Поправки в Конституцию , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации
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