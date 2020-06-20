Кадыров призвал мусульман внести лепту в процветание РФ

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Он написал об этом в своем Telegram-канале.

Так Кадыров проинформировал граждан о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию.

«Я призываю всех мусульман России 1 июля выполнить гражданский долг и внести свою лепту в дальнейшее процветание нашей общей Родины — России! Мы с вами вместе должны принимать живое участие в жизни нашей страны Тем более, если защищаются права и свободы, в том числе связанные с вероисповеданием», — написал глава республики. ⠀ Также Кадыров назвал Чеченскую Республику неотъемлемой частью России. «Это великая милость Всевышнего, о которой молились наши предки, будучи угнетенными!», — написал глава, отметив возможность «свободно исповедовать и проповедовать Ислам, строить мечети, медресе и школы хафизов, реализовывать потенциал в науке, спорте, бизнесе, искусстве, а также хранить культуру.