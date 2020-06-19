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Кремль: Польша может стать угрозой для России, только если предоставит территорию НАТО 

Аргументы Недели 24 минуты назад
В Кремле рассказали о новой угрозе для России
Фото: Reuters
В Кремле считают, что Польша может представлять угрозу для Российской Федерации только в том случае, если предоставит свою территорию для военной инфраструктуры Североатлантического альянса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 19 июня, заявил, что сама по себе Польша вряд ли способна угрожать РФ.
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Однако, по словам Пескова, как государство, которое готово предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как НАТО, Польша может представлять угрозу для Российской Федерации.
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Политика , Армия , Африка , Ближний Восток , В мире , Войска , Европа , Конфликты , Оружие , Прибалтика , США , Дмитрий Песков , НАТО , Польша
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