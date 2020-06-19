В Кремле рассказали о новой угрозе для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 19 июня, заявил, что сама по себе Польша вряд ли способна угрожать РФ.

Однако, по словам Пескова, как государство, которое готово предоставить территорию для военной инфраструктуры третьих стран или такой организации, как НАТО, Польша может представлять угрозу для Российской Федерации.