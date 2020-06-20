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Нарышкин назвал главное заблуждение Запада 

Ura.Ru и ещё 6 27 минут назад
Нарышкин назвал главное заблуждение Запада
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин напомнил об уроках истории западным политикам. В интервью телеканалу Би-би-си он заявил, что Запад ошибается, если считает, что миром можно управлять из Вашингтона.
«У некоторых западных политиков есть неоправданные представления о том, что всем миром можно управлять из единого центра — Вашингтона», — приводит слова главы СВР argumenti.ru.
Он подчеркнул, что самый важный урок из прошлого, который следует усвоить всем политикам, заключается в том, что попытка любого государства единолично руководить всеми странами на планете обязательно приведет к краху.
Ранее Белый дом на своих страницах в соцсетях опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что победу над фашизмом одержали США и Британия. Кроме того, в сообщении не говорилось о вкладе СССР в эту победу. Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась этой публикацией, отметив, что это «издевательство над здравым смыслом».
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Политика , Общество , Мария Захарова , Сергей Нарышкин , МИД
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