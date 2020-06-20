Нарышкин назвал главное заблуждение Запада 

Директор Службы внешней разведки РФ (СВР) Сергей Нарышкин напомнил об уроках истории западным политикам. В интервью телеканалу Би-би-си он заявил, что Запад ошибается, если считает, что миром можно управлять из Вашингтона.

«У некоторых западных политиков есть неоправданные представления о том, что всем миром можно управлять из единого центра — Вашингтона», — приводит слова главы СВР argumenti.ru.

Он подчеркнул, что самый важный урок из прошлого, который следует усвоить всем политикам, заключается в том, что попытка любого государства единолично руководить всеми странами на планете обязательно приведет к краху.