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Нарышкин: миром нельзя управлять из Вашингтона 

News.ru и ещё 5 13 минут назад
Нарышкин: миром нельзя управлять из Вашингтона
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал заблуждением западных политиков мысль, что всем миром можно управлять из одного центра — Вашингтона.
"На мой взгляд, самый важный урок прошлого заключается в том, что попытка любой страны единолично управлять миром, несомненно, приведёт к краху", — цитирует Нарышкина ТАСС.
Руководитель спецслужбы выступил в эфире BBC.
Как писал NEWS.ru, в июне США анонсировали принятие новых санкций против российско-европейского газопровода «Северный поток — 2». Инициатива американцев возмутила политиков в Германии, и бундестаг рекомендовал правительству Ангелы Меркель подготовить ответные меры.
Несмотря на пророссийскую позицию по газопроводу, Германия вместе с другими членами Евросоюза подлила до 2021 года антироссийские санкции, которые вводились против России после присоединения Крыма.
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Политика , Общество , Сергей Нарышкин , Бундестаг , ЕС , ИТАР-ТАСС
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