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Песков выработал антитела к коронавирусу 

Lenta.ru и ещё 2 37 минут назад
Песков выработал антитела к коронавирусу
Фото: ТАСС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, переболевший коронавирусной инфекцией, сообщил, что выработал антитела к коронавирусу. Об этом пишет «Интерфакс».
По словам Пескова, он вернулся к обычной жизни и уже забыл, что лежал в больнице. «С точки зрения здоровья уже всё прекрасно, более того, уже есть антитела», — добавил пресс-секретарь Владимира Путина.
Песков также признался, что чувствует себя гораздо более защищенным, соблюдая масочно-перчаточный режим в общественных местах.
Песков рассказал, что необходимо для победы над коронавирусом
Коронавирусной инфекцией ранее переболели многие высокопоставленные российские чиновники и известные политики, в частности премьер-министр Михаил Мишустин, несколько федеральных министров и депутатов Госдумы. Президент Путин отмечал в середине мая, что переболевшие члены правительства восстанавливаются и приступают к работе.
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Политика , Новости регионов , Дмитрий Песков , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Госдума , Интерфакс
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