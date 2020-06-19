Бердымухамедов отказался приехать на парад Победы

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Бердымухамедов сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву
ТАСС
1 час назад
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РИА Новости
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Бердымухамедов в разговоре с Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы 24 июня — государственное информагентство Туркмении.
Туркмению на параде Победы в Москве вместо президента будет представлять министр обороны.
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