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Бердымухамедов сообщил, что не сможет приехать на парад Победы в Москву 

ТАСС 1 час назад
Бердымухамедов отказался приехать на парад Победы
Фото: РИА Новости
Бердымухамедов в разговоре с Путиным сообщил, что не сможет приехать на парад Победы 24 июня — государственное информагентство Туркмении.
Туркмению на параде Победы в Москве вместо президента будет представлять министр обороны.
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Политика , Москва
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