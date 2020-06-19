Россия резко ответила США насчет угрозы в космосе 

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В комментарии, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что американская сторона рассматривает космическое пространство как арену для ведения боевых действий.

При этом, как подчеркнули в МИД, «Вашингтон прибегает к привычной тактике обвинения других».

«Американские коллеги заявляют о российской и китайской «величайших стратегических угрозах» в космосе, разумеется, не утруждая себя представлением каких-либо доказательств. (…) Не гнушаются прямым передёргиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы «вепонизируют» космическое пространство. Ссылаются без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 г. как фактор, способствовавший превращению космоса в «арену ведения военных действий», — говорится в комментарии.

В МИД подчеркнули, что в Военной доктрине России речь идет «о противодействии попыткам отдельных государств добиться военного превосходства путем размещения оружия в космическом пространстве, заключении международного договора для предотвращения этого, а также о согласовании в рамках ООН элементов нормативного регулирования безопасного осуществления космической деятельности».

Задачи российских Вооруженных сил в космосе носят исключительно оборонительный характер. Россия отдает приоритет использованию и исследованию космоса исключительно в мирных целях, предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве, указали в ведомстве.

В МИД РФ призвали Вашингтон занять ответственную позицию и не провоцировать очередной рост напряженности и гонку вооружений. Также в ведомстве предложили начать полноценный российско-американский диалог по вопросам безопасности космической деятельности.

В декабре 2019 года, как сообщал «Рамблер», президент США Дональд Трамп заявил, что в стране были созданы Космические войска. В марте стало известно, что Космические силы США получили первое наступательное оружие — противокоммуникационную систему (Counter Communications System, CCS) Block 10.2.

В российском МИД назвали перспективу размещения американского оружия на орбите «опасным сценарием» и подчеркнули, что Россия будет противостоять такому развитию событий.