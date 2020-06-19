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МИД назвал задачи российских вооруженных сил в космосе оборонительными 

РИА Новости и ещё 9 1 час назад
Россия резко ответила США насчет угрозы в космосе
Фото: РИА Новости
Перед вооруженными силами РФ в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи, говорится в сообщении МИД РФ в связи с публикацией в США открытой версии "Оборонной космической стратегии".
В МИД РФ отметили, что авторы стратегии "не гнушаются прямым передергиванием фактов, внушая мировому сообществу и американской общественности, что Москва и Пекин якобы "вепонизируют" (от weapon, англ. — оружие — ред.) космическое пространство. В частности, в стратегии ссылаются "без конкретизации на установки Военной доктрины России 2014 года, как фактор, способствовавший превращению космоса в "арену ведения военных действий".
"Дескать, в нашей доктрине предусматривается возможность применения "противокосмических" средств для снижения военной эффективности США, их союзников и партнёров, а также "победы в будущих войнах". Разумеется, ничего подобного в Военной доктрине России нет. Документ открытый, и каждый, у кого есть интерес, может с ним ознакомиться. В доктрине речь идёт как раз о противодействии попыткам отдельных государств добиться военного превосходства путём размещения оружия в космическом пространстве, заключении международного договора для предотвращения этого, а также о согласовании в рамках ООН элементов нормативного регулирования безопасного осуществления космической деятельности", — заявили в МИД.
"Перед Вооруженными Силами России в отношении космоса поставлены сугубо оборонительные задачи: своевременное предупреждение о воздушно-космическом нападении, обеспечение готовности к отражению ударов средств воздушно-космического нападения, развёртывание и поддержание в стратегической космической зоне орбитальных группировок космических аппаратов, обеспечивающих деятельность российских ВС, а также совершенствование системы воздушно-космической обороны", — добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.
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Политика , Армия , Ближний Восток , Войска , Наука и техника , Оружие , США , МИД , ООН
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