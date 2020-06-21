Путин заявил о всегда принадлежавшем России Крыме 

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Президент Владимир Путин заявил, что Россия не приобретала Крым — полуостров всегда принадлежал ей. Об этом он сказал в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», — заявил Путин и добавил, что это «высшая степень проявления демократии».

Российский лидер призвал с уважением относиться к выбору крымчан.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Украина считает это оккупацией.