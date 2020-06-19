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Россия и Белоруссия подписали документ о взаимном признании виз 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Россия и Белоруссия договорились о признании виз
Фото: Twitter
Главы министерств иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение между двумя странами о взаимном признании виз. Об этом сообщает ТАСС.
В пятницу, 19 июня президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время телефонного разговора выразили удовлетворение в связи с завершением работы над межправительственным соглашением двух стран о взаимном признании виз.
Напомним, в декабре 2018 года бывший в то время премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о подписании соглашения между двумя государстве о взаимном признании виз. Согласно документу, граждане третьих стран с действующей визой одной страны смогут свободно въезжать, выезжать и пребывать на территории другой страны в течение срока действия визы. При этом путешественники могут пересекать сухопутную границу России и Белоруссии на поезде, самолете или автомобиле. Однако каждая из стран имеет право отказать указанным лицам во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.
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Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Медведев , Владимир Макей , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , Владимир Путин
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