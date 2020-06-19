Президент Белоруссии отметил, что проблемы есть всегда, «как у братьев, всё идёт параллельно».
Об этом белорусский лидер заявил на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Александр Лукашенко отметил, что обе страны переживают сложный период из-за пандемии и политических задач.
«У вас сегодня проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок к Конституции. У нас — президентские выборы. Поэтому… зеркально отражаются эти проблемы», — цитирует президента Белоруссии БелТА.
Лукашенко выразил уверенность, что это «не катастрофические проблемы» и их удастся решить.
«Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, не получится», — добавил он.
Сегодня главы России и Белоруссии по телефону обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом и завершение работы над соглашением о взаимном признании виз.