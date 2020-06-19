Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лукашенко заявил, что в его отношениях с Путиным «ничего не искрит» 

Говорит Москва и ещё 1 27 минут назад
Президент Белоруссии отметил, что проблемы есть всегда, «как у братьев, всё идёт параллельно».
Об этом белорусский лидер заявил на встрече с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Александр Лукашенко отметил, что обе страны переживают сложный период из-за пандемии и политических задач.
«У вас сегодня проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок к Конституции. У нас — президентские выборы. Поэтому… зеркально отражаются эти проблемы», — цитирует президента Белоруссии БелТА.
Лукашенко выразил уверенность, что это «не катастрофические проблемы» и их удастся решить.
«Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, не получится», — добавил он.
Сегодня главы России и Белоруссии по телефону обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом и завершение работы над соглашением о взаимном признании виз.
Говорит Москва: последние новости
Автограф Владимира Путина продан в Петербурге за 48 тысяч рублей Автограф Владимира Путина продан в Петербурге за 48 тысяч рублей Путин заявил об ответственности всех ведущих стран в развязывании Второй мировой Путин заявил об ответственности всех ведущих стран в развязывании Второй мировой Похороны экс-главы Чувашии пройдут 21 июня Похороны экс-главы Чувашии пройдут 21 июня
Политика , Видео , СНГ , Сергей Лавров , Александр Лукашенко , МИД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Выбрано место похорон Леонида Куравлева
Лев Науменко покончил с собой
Лев Науменко покончил с собой
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Названа сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
В Москве найден труп экс-супруга Семеновой
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение