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Президент Белоруссии отметил, что проблемы есть всегда, «как у братьев, всё идёт параллельно».

«У вас сегодня проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок к Конституции. У нас — президентские выборы. Поэтому… зеркально отражаются эти проблемы», — цитирует президента Белоруссии БелТА.

Лукашенко выразил уверенность, что это «не катастрофические проблемы» и их удастся решить.

«Поэтому, если кто-то рассчитывает столкнуть нас лбами и ухудшить наши отношения, не получится», — добавил он.

Сегодня главы России и Белоруссии по телефону обсудили взаимодействие двух стран в борьбе с коронавирусом и завершение работы над соглашением о взаимном признании виз.