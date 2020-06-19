Автограф Путина продали за 48 тыс. рублей

Автограф Владимира Путина , оставленный в 1995 году, когда политик занимал должность главы комитета по внешним связям Петербурга , продали за 48 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.

"Автограф Путина продан за 48 тысяч рублей, постаукционная продажа. Покупатель — частное лицо", — отметила представитель пресс-службы.

Автограф выставляли на торги в Петербурге 17 июня, однако покупателей на него не нашлось. По словам собеседницы агентства, интерес к лоту начали проявлять уже после окончания торгов.