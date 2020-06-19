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Автограф Путина продали в Петербурге за 48 тыс. рублей 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Автограф Путина продали за 48 тыс. рублей
Фото: РИА Новости
Автограф Владимира Путина, оставленный в 1995 году, когда политик занимал должность главы комитета по внешним связям Петербурга, продали за 48 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома.
"Автограф Путина продан за 48 тысяч рублей, постаукционная продажа. Покупатель — частное лицо", — отметила представитель пресс-службы.
Автограф выставляли на торги в Петербурге 17 июня, однако покупателей на него не нашлось. По словам собеседницы агентства, интерес к лоту начали проявлять уже после окончания торгов.
На торгах было представлено 357 лотов (продано более 50%). Среди них — издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей и книги на иностранных языках, описания стран и городов, а также автографы, гравюры, литографии, плакаты, коллекционные открытки и киноафиши. Самым дорогим лотом стал автограф писателя Федора Достоевского, оставленный им на издании "Записок из мертвого дома" (1875 г.). Его продали за 5,5 млн рублей.
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Комментарии 2
Политика , Другое , Федор Достоевский , Владимир Путин , Санкт-Петербург
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