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Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Российская Газета
и
ещё 8
58 минут назад
Фото:
Reuters
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Президент подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.
Сделано это для совершенствования государственной наградной системы страны.
Также утверждены рисунки ордена и медали.
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