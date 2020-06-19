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Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского 

Российская Газета и ещё 8 58 минут назад
Путин учредил орден Пирогова и медаль Луки Крымского
Фото: Reuters
Президент подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского.
Сделано это для совершенствования государственной наградной системы страны.
Также утверждены рисунки ордена и медали.
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Политика , Другое
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