Раскрыт смысл «тайной» комнаты Путина

Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал, что ничего "тайного" в такой комнате при президенте нет. По его славам, это всего лишь место для отдыха.

"Тайной" эту комнату назвали журналисты. В каждом большом кабинете есть небольшая комната отдыха. В этой комнате отдыха можно побыть одному, спокойно посидеть. Если ближнему другу сделать хорошее замечание, можно это сделать и там", — рассказал Шевченко в эфире ИА "НСН".

Он добавил, что такая комната есть почти у каждого чиновника, а "тайной" ее называют, потому что там хранилась запасная рубашка и костюм.

"Обычная человеческая комната. Человек может захотеть там перекусить, мало ли. Не за рабочим столом, а в кресле. Учитывая бешеный режим первого лица", — заключил Шевченко.

Ранее Владимир Путин впервые показал журналистам тайную комнату в своем рабочем кабинете в Кремле. Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч. Там есть столовая и комната отдыха, а также висит портрет императора Петра I.

Кроме того, глава государства сообщил, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним. Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина.