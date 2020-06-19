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Экс-советник президента рассказал, зачем Путину «тайная» комната 

Москва24 1 час назад
Раскрыт смысл «тайной» комнаты Путина
Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ
Бывший глава службы протокола президента СССР и первого президента России Владимир Шевченко рассказал, что ничего "тайного" в такой комнате при президенте нет. По его славам, это всего лишь место для отдыха.
"Тайной" эту комнату назвали журналисты. В каждом большом кабинете есть небольшая комната отдыха. В этой комнате отдыха можно побыть одному, спокойно посидеть. Если ближнему другу сделать хорошее замечание, можно это сделать и там", — рассказал Шевченко в эфире ИА "НСН".
Он добавил, что такая комната есть почти у каждого чиновника, а "тайной" ее называют, потому что там хранилась запасная рубашка и костюм.
"Обычная человеческая комната. Человек может захотеть там перекусить, мало ли. Не за рабочим столом, а в кресле. Учитывая бешеный режим первого лица", — заключил Шевченко.
Ранее Владимир Путин впервые показал журналистам тайную комнату в своем рабочем кабинете в Кремле. Он объяснил, что не проводит в помещении публичных встреч. Там есть столовая и комната отдыха, а также висит портрет императора Петра I.
Кроме того, глава государства сообщил, что иногда его внуки звонят в Кремль, чтобы пообщаться с ним. Известно, что у Путина есть две дочери, Мария и Катерина.
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Политика , Владимир Шевченко , Владимир Путин , Национальная Служба Новостей
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