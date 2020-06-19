Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак предрекла Собянину повышение 

Павел Тиунов 1 час назад
Собчак предрекла Собянину повышение
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» перечислила несколько вариантов продолжения профессиональной карьеры Сергея Собянина после того, как он перестанет быть мэром Москвы. Журналистка не исключает, что столичный градоначальник может пойти на повышение.
Поводом для размышлений телеведущей стало прошедшее выступление Собянина, в котором, по мнению Собчак, он попытался «наладить отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что в последнее время мэра Москвы и главу государства «пытаются противопоставить» друг другу, поскольку у Собянина «последний срок на Москве».
«Дальше либо преемник (это был бы лучший вариант конечно), либо премьер, либо — пенсия», — написала светская львица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин высказался относительно поправки о снятии ограничения президентских сроков. По его мнению, нововведение не гарантирует избрание действующего главы государства. Оно, уверяет мэр Москвы, необходимо для политической стабильности.
Видео дня. Кличко неприлично оговорился по время брифинга
Комментарии 1
Политика , Шоу-бизнес , Сергей Собянин , Ксения Собчак , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ничего у нас не искрит!»: Лукашенко поговорил с Путиным
«Ничего у нас не искрит!»: Лукашенко поговорил с Путиным
Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»
Кремль опроверг «игру Путина на Трампе как на скрипке»
«Разлучница!»: Зеленского «поженили» с Верой Брежневой
«Разлучница!»: Зеленского «поженили» с Верой Брежневой
Россия согласилась пойти на уступки Apple
Россия согласилась пойти на уступки Apple
Видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой попало на видео
Армия Ближний Восток
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
00:35
Перехват В-52Н ВВС США истребителями РФ попал на видео
Армия
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Армия
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
00:45
Опубликовано видео точечно убивающего людей «Адского огня»
Армия Ближний Восток
Опубликовано видео нападения на банкомат
01:09
Опубликовано видео нападения на банкомат
Происшествия
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
00:21
Опубликовано видео затопления Дмитровского шоссе
Происшествия
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
01:46
Уничтожение корабля иранской ракетой сняли на видео
Армия
Ураган с градом в Москве попал на видео
01:05
Ураган с градом в Москве попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение