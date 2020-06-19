Собчак предрекла Собянину повышение 

Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» перечислила несколько вариантов продолжения профессиональной карьеры Сергея Собянина после того, как он перестанет быть мэром Москвы. Журналистка не исключает, что столичный градоначальник может пойти на повышение.
Поводом для размышлений телеведущей стало прошедшее выступление Собянина, в котором, по мнению Собчак, он попытался «наладить отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Она подчеркнула, что в последнее время мэра Москвы и главу государства «пытаются противопоставить» друг другу, поскольку у Собянина «последний срок на Москве».
«Дальше либо преемник (это был бы лучший вариант конечно), либо премьер, либо — пенсия», — написала светская львица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин высказался относительно поправки о снятии ограничения президентских сроков. По его мнению, нововведение не гарантирует избрание действующего главы государства. Оно, уверяет мэр Москвы, необходимо для политической стабильности.