Собчак предрекла Собянину повышение 

Поводом для размышлений телеведущей стало прошедшее выступление Собянина, в котором, по мнению Собчак, он попытался «наладить отношения» с президентом России Владимиром Путиным . Она подчеркнула, что в последнее время мэра Москвы и главу государства «пытаются противопоставить» друг другу, поскольку у Собянина «последний срок на Москве».

«Дальше либо преемник (это был бы лучший вариант конечно), либо премьер, либо — пенсия», — написала светская львица (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин высказался относительно поправки о снятии ограничения президентских сроков. По его мнению, нововведение не гарантирует избрание действующего главы государства. Оно, уверяет мэр Москвы, необходимо для политической стабильности.