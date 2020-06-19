Между Путиным и Эрдоганом снова пробежала черная кошка 

Надо сказать, что для такого высокого уровня отношений, как между Россией и Турцией, отмена визита — вещь довольно странная. Зачем анонсировать встречу, если не все к этому готово? Из этого я делаю вывод, что за последние дни между Путиным и Эрдоганом пробежала черная кошка.

Корень проблемы связан, очевидно, с Ливией: страны поддерживают разные силы в гражданской войне. Турция целиком и полностью ставит на Правительство национального согласия (ПНС) в Триполи, а симпатии Москвы склоняются к хозяину восточных земель — фельдмаршалу Халифе Хафтару.

Однако не в этом главная причина отмены переговоров. Я полагаю, что Москву отталкивает наступательный, экспансионистский характер турецкой политики в Ливии. Протурецкий режим в Триполи во главе с Фаезом Сараджем перестал обороняться и перешел в наступление. Лояльные ПНС силы при поддержке турецких военных не только вытеснили Ливийскую Национальную Армию Хафтара из пригородов Триполи и освободили территории к западу, но готовятся взять штурмом Сирт — родной город Каддафи. По некоторым данным, ПНС хочет продолжить наступление после Сирта и отбить у Хафтара всю оставшуюся территорию Ливии.

Москве, как стороннику прекращения боевых действий и началу политического процесса, явно не нравится активизация военных действий ПНС и Турции. Хотя у Хафтара спонсоров много (Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Франция), а Москва на словах поддерживает признанное ООН ПНС, поражение ЛНА может оставить Россию без малейшего влияния в этой стране Магриба.

Еще одной причиной срыва переговоров могли быть заявления Чавушоглу после встречи с американцами. Турецкий министр поддержал более активное участие Вашингтона в решении магрибской проблемы. Эти его призывы ставят крест на планах Москвы разыграть ливийскую карту на двоих. Такая попытка уже предпринималась, когда в Москве собрались Путин, Эрдоган, Хафтар и Сарадж.

Понятно, что внешних игроков в конфликте много. Без Франции, Италии и Германии точно не обойдется. Но добавление к процессу США — мощнейшей страны НАТО — еще больше разбавит влияние России и укрепит и без того растущее и угрожающее Москве турецкое присутствие в Ливии.

Любопытно, что вызов нам бросают не только натовские страны, но союзный Иран. На недавней встрече в Стамбуле глава иранского МИД заявил, что позиции его государства и Турции в Ливии совпадают. Ясно, что поддержать Хафтара, чьим спонсором является враг Ирана Саудовская Аравия, в Тегеране никак не могли. Но значит ли это, что иранцы тоже поставили на Сараджа? А как же тот факт, что сирийские боевики, которых Турция переправила в Ливию на поддержку ПНС, еще вчера бились против иранских ополченцев, Хезболлы и ВВС России в Идлибе?

Какова бы ни была позиция Ирана, на наших общих интересах в Сирии она не скажется. Да и в Ливии Тегеран ничего не решает. А вот удастся ли найти общий язык Путину с Эрдоганом, покажет только время.