Кадыров отреагировал на беспорядки чеченцев во Франции 

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на беспорядки с участием членов чеченской диаспоры в Дижоне. Мнением по этому поводу он поделился в своем Telegram-канале.

Чеченский лидер отметил, что внимательно следит за происходящей во Франции ситуацией. Кадыров отметил, что не согласен с оценкой местных СМИ, что в Дижоне произошли межэтнические столкновения.

«Местные власти не смогли навести порядок с творящими беспредел наркоторговцами, и тогда подрастающее молодое поколение взяло ситуацию в свои руки», — написал Кадыров.

Как отметил глава Чечни, местные наркодилеры жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга, а правосудие не отреагировало должным образом. Кадыров назвал действия чеченцев правильными, подчеркнув, что это не является самоуправством. Он также выразил уверенность, что наркоторговцы надоели и самим жителям Дижона.

«Зло не имеет национальности. Ни в коем случае нельзя противопоставлять людей по национальному признаку. Национальность также не должна стать причиной размолвок и выяснения отношений. Это просто неприемлемо», — подчеркнул он.

Кадыров напомним, что после разгрома террористов в регионе власти начали активно бороться с распространением наркотиков.

Ранее полиция арестовала шестерых членов чеченской диаспоры в Дижоне, причастных к беспорядкам. Они начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего соотечественника местными наркоторговцами. По данным местных СМИ, в стычках пострадали 11 человек. Служба информации, разведки и стратегического анализа организованной преступности (SIRASCO) Центрального управления судебной полиции Франции выпустила конфиденциальный документ со сведениями о деятельности чеченцев, проживающих в стране. Их назвали угрозой для местного населения.