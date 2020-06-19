В Кремле прокомментировали события в Белоруссии

Задержание претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико — внутреннее дело Белоруссии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
Бабарико, как сообщал «Рамблер», — бывший глава Белгазпромбанка — дочернего банка российского Газпромбанка в Белоруссии. 18 июня Комитет государственного контроля (КГК) задержал его по подозрению в организации уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, в Белгазпромбанке. Уголовное дело, в рамках которого был задержан Бабарико, было возбуждено 11 июня.
«Мы считаем это внутренним делом Белоруссии», — заявил сегодня Песков, заверив, что Кремль не намерен вмешиваться во внутренние белорусские дела.
1 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с председателем Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Валерием Вакульчиком, заявил в ходе нее, что отдельные ветродуи хотят устроить в Белоруссии майданчик в преддверии или в день выборов президента и призвал Вакульчика не допустить разделения страны.