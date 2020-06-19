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Аксёнов: воды Симферополю хватит на 90 дней 

News.ru и ещё 5 1 час назад
Аксёнов: воды Симферополю хватит на 90 дней
Фото: Сергей Аксёнов/vk.com
На случай дефицита приняты меры. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Симферополь запитан от трёх водохранилищ, их общий объем наполнения — 30% от мощности. Соответственно, на сегодняшний день запас питьевой воды для города — более 90 дней, — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».
Аксёнов добавил, что в последнее время в регионе дождливая погода. За один день приток в самое крупное симферопольское водохранилище составил 120 тысяч кубометров, что на четверть меньше суточной нормы потребления.
По словам главы республики, если такая ситуация сохранится, то вопрос дефицита водоснабжения отпадёт. Однако на случай её изменения властями предприняты меры.
Ранее сообщалось, что к началу лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем вдвое ниже показателей 2019 года. По словам специалистов, к этому привело отсутствие существенных осадков весной и малоснежная зима. Аксенов назвал текущий год одним из самых засушливых для полуострова за последние 150 лет и отметил самая напряженная ситуация сложилась в Симферополе.
Как писал NEWS.ru, учёные Севастопольского госуниверситета (СевГУ) и Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма обнаружили в горах значительные запасы пресных вод. Они насчитали свыше 30 мелких и около 20 крупных подземных потоков. По словам специалистов, добывать эту воду можно путём бурения неглубоких скважин вблизи населённых пунктов, нуждающихся в водообеспечении.
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Политика , Сергей Аксенов , Республика Крым , Симферополь
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