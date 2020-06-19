Москва попросила Минск объясниться за «кукловодов» 

Все новости на карте

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина подчеркнул, что интересы российской компании «Газпром», которая является одной из самых крупных предприятий страны, всегда находятся под опекой и защитой властей Российского государства

Заявление Дмитрия Пескова было сделано после обращения президента независимой Беларуси Александра Лукашенко , в котором тот указал на то обстоятельство, что у некоторых оппозиционных лидеров Беларуси имеются «кукловоды», а также заявления председателя Комитета госконтроля Беларуси Ивана Тертеля о том, что начальники оппозиционеров сидят в «Газпроме».

До настоящего времени должностные лица Беларуси не прореагировали на настоятельную просьбу Дмитрия Пескова аргументировать и представить доказательства вмешательства «Газпрома» во внутренние дела Беларуси.

Защита российский предприятий — одна из тех задач, которые различным ветвям власти России приходится решать, борясь с необоснованными препонами в осуществлении представителя российского бизнес-сообщества предпринимательской деятельностью.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко заявил о срыве масок с иностранных «кукловодов».