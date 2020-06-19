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Глава МИД Японии пригласил Лаврова посетить страну 

ТАСС 55 минут назад
Лаврова ждут в Японии
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги в ходе телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пригласил его посетить страну, когда появится возможность в свете распространения нового коронавируса. С таким заявлением он выступил в пятницу в парламентском комитете по вопросам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС).
"Хотя сейчас нельзя провести личную встречу, в разговоре с министром Лавровым я сказал, что хотел бы, чтобы он посетил Японию, когда улучшится ситуация [с коронавирусом]", — сказал глава ведомства. Он также отметил, что рассчитывает "проработать дату визита на дипломатическом уровне". При этом он не уточнил, когда состоялся этот разговора. В последний раз о телефонных переговорах глав МИД двух стран сообщалось 28 мая.
Москва и Токио с середины прошлого века с перерывами ведут консультации о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курил. В 1945 году весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако японская сторона оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
В ноябре прошлого года на полях встречи глав МИД "двадцатки" в Нагое российский министр Сергей Лавров заявил, что американо-японский военно-политический альянс создает препятствия для заключения мирного договора между Москвой и Токио. По его словам, японской стороне в связи с этим был передан перечень конкретных озабоченностей РФ в сфере безопасности, которые возникают в связи с наличием и постоянным укреплением этого союза.
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Политика , Сергей Лавров , МИД , ИТАР-ТАСС , Окинава , Япония
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