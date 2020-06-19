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СМИ: министр обороны Индии прибудет на парад Победы в Москву 

ТАСС и ещё 5 1 час назад
Министр обороны Индии прибудет на парад Победы
Фото: РИА Новости
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх прибудет в Москву для присутствия на параде Победы на Красной площади 24 июня. Об этом в пятницу сообщает газета India Today.
Газета отмечает, что Сингх встретится с представителями высшего руководства России и других стран, но пропустит встречу с китайской делегацией из-за роста напряженности на индийско-китайской границе. Ожидается, что он отправится в Россию 21 июня.
Ранее индийское министерство обороны сообщило в пресс-релизе, что направит в Россию для участия в параде группу из 75 военнослужащих трех видов вооруженных сил (сухопутные войска, ВВС и ВМС). Оборонное ведомство подчеркнуло, что во время Второй мировой войны индийцы участвовали в сражениях антигитлеровской коалиции в Северной Африке и Европе, индийские военнослужащие обеспечивали материально-техническую поддержку южного маршрута поставок по ленд-лизу через Иран в Советский Союз. Всего свыше 87 тыс. индийских солдат погибли во время войны, отмечает министерство.
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Политика , Армия , Раджнатх Сингх , Министерство обороны , Индия , Москва
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