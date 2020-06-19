Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, сообщает ТАСС. Причиной отказа посетить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, названа сохраняющаяся угроза распространения коронавирусной инфекции.

Заявление сделал советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма. Он подчеркнул, что при обсуждении вопроса о визите Абэ в Москву учитывалась ситуация с коронавирусом как в Японии, так и в целом по миру. В результате было решено отклонить приглашение.

Он также сообщил, что в настоящее время не известно, поедет ли кто-либо из японских дипломатов в Москву на парад Победы. В частности министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отметил, что пока в его адрес приглашение не поступало.