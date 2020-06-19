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Японский премьер принял решение по параду в Москве 

Павел Тиунов и ещё 1 5 минут назад
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве 24 июня, сообщает ТАСС. Причиной отказа посетить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне, названа сохраняющаяся угроза распространения коронавирусной инфекции.
Заявление сделал советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма. Он подчеркнул, что при обсуждении вопроса о визите Абэ в Москву учитывалась ситуация с коронавирусом как в Японии, так и в целом по миру. В результате было решено отклонить приглашение.
Он также сообщил, что в настоящее время не известно, поедет ли кто-либо из японских дипломатов в Москву на парад Победы. В частности министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги отметил, что пока в его адрес приглашение не поступало.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не сможет присутствовать на параде Победы 24 июня в Москве. Об этом азербайджанский лидер сообщил лично президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора. Алиев выразил сожаление и подчеркнул, что решение принято с учетом продления карантинных мер в стране. Однако глава государства отметил, что вместо него страну будет представлять министр обороны и 75 военнослужащих, которые примут участие в параде.
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Политика , Азия , Видео , В мире , Синдзо Абэ , Ильхам Алиев , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Япония
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