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Премьер Японии не будет присутствовать на параде Победы в Москве 

ТАСС 44 минуты назад
Премьер Японии принял решение по параду в Москве
Фото: Reuters
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не будет присутствовать на параде Победы в Москве, который пройдет 24 июня. Об этом заявил в пятницу советник департамента Европы МИД Японии Хидэки Уяма.
"С учетом ситуации с коронавирусом внутри нашей страны и за рубежом премьер Абэ не будет присутствовать на этой церемонии", — сказал он, выступая в парламентском комитете по вопросам Окинавы и "северных территорий" (так в Японии называют российские южные Курильские острова — прим. ТАСС).
По его словам, на данный момент также нет информации о том, получил ли кто-либо из японских дипломатов в Москве приглашение на парад. Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в свою очередь отметил, что если подобное приглашение поступит, то японская сторона отреагирует на него надлежащим образом.
Ожидалось, что Абэ посетит Москву на празднование Дня Победы 9 мая. Мотэги тогда отмечал, что премьер в ходе своего визита в Москву планировал встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Однако из-за пандемии коронавируса эту поездку пришлось отменить.
26 мая Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что парад Победы пройдет 24 июня. В этот же день в 1945 году состоялся исторический парад победителей. Путин поручил Шойгу исключить любые риски для здоровья участников парада.
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Политика , Азия , В мире , Сергей Шойгу , Синдзо Абэ , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Москва , Окинава , Япония
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