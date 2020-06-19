В Госдуме оценили обращение Путина к мировым державам 

По словам Новикова, коммуникация между политиками и государственными деятелями лучше, чем «разговор орудий убийства, уничтожения друг друга во время военных действий». Он отметил, что на фоне «расползания» системы международной безопасности важно создавать новую, но это невозможно без переговоров международных лидеров.

Новиков подчеркнул, что политика США и их выход из нескольких международных договоров ставит под сомнение вопросы ядерного сдерживания и создает тревожную обстановку. Из-за этого обостряются угрозы конфликтов, участники которых могут применить современное вооружение. Чтобы этого избежать, нужно использовать все «переговорные рычаги», добавил он.