We urge the #US lawmakers to exercise restraint in their emotions and assessments. We need to maintain a civilized dialogue. @Russia does not attack anyone and has no such intentions. Stop intimidating American🇺🇸 and European citizens with horror stories about "Russian threat". https://t.co/rn1YNJhbVa pic.twitter.com/Wm1APnSxOu— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) June 19, 2020 Сотрудники российской дипмиссии США призвали американских сенаторов перестать пугать своих граждан «российской угрозой». Дипломаты обратились к политикам посредством сообщения в Twitter.

Поводом для публичного обращения российских сотрудников посольства стало заявление сенатора Роберта Менендеса , который, как сообщал «Рамблер», призвал США продолжить военное сотрудничество с европейскими странами в целях сдерживания российской и китайской агрессии.

«Мы призываем американских законодателей проявить сдержанность в своих эмоциях и суждениях», — говорится в сообщении российских дипломатов.

Сотрудники посольства РФ в США подчеркнули, что представители обеих стран должны поддерживать друг с другом цивилизованный диалог. При этом в сообщении подчеркнуто, что «Россия ни на кого не нападает» и не собирается этого делать.