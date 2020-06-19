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США призвали перестать говорить о «российской угрозе» 

Павел Тиунов и ещё 10 9 минут назад
Сотрудники российской дипмиссии США призвали американских сенаторов перестать пугать своих граждан «российской угрозой». Дипломаты обратились к политикам посредством сообщения в Twitter.
Поводом для публичного обращения российских сотрудников посольства стало заявление сенатора Роберта Менендеса, который, как сообщал «Рамблер», призвал США продолжить военное сотрудничество с европейскими странами в целях сдерживания российской и китайской агрессии.
«Мы призываем американских законодателей проявить сдержанность в своих эмоциях и суждениях», — говорится в сообщении российских дипломатов.
Сотрудники посольства РФ в США подчеркнули, что представители обеих стран должны поддерживать друг с другом цивилизованный диалог. При этом в сообщении подчеркнуто, что «Россия ни на кого не нападает» и не собирается этого делать.
В начале июня американский президент Дональд Трамп заявил о планируемом сокращении военного контингента США, который базируется в Германии. Из 34,5 тысячи военнослужащих предполагается оставить 9,5 тысячи.
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Политика , Видео , В мире , Роберт Менендес , Дональд Трамп , США
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