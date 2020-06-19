Посольство РФ США призвало американских сенаторов перестать пугать жителей Америки и Европы «российской угрозой». Об этом представители дипломатической миссии написали в официальном Twitter-аккаунте.

«Мы призываем американских законодателей проявить сдержанность в своих эмоциях и суждениях. Нам необходимо поддерживать цивилизованный диалог. Россия ни на кого не нападает и не имеет подобных намерений», — заявили они.

К своему посту российские дипломаты прикрепили сообщение сенатора Роберта Менендеса о законопроекте, запрещающем финансирование сокращения численности американских военнослужащих в Европе, в частности в Германии. В документе говорится, что продолжение сотрудничества США и европейских стран необходимо для противостояния угрозам со стороны России, Ирана и КНДР.

Ранее посол ФРГ в Вашингтоне Эмили Хабер назвала цель присутствия американских военных на территории Германии. По словам главы дипмиссии, нахождение солдат необходимо для поддержания трансатлантической безопасности, а не защиты самой Германии.