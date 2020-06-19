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Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет в Кремле 

ТК «Звезда» 26 минут назад
Путин впервые показал свой «секретный» кабинет в Кремле
Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости
Интерьер помещения оказался выполнен в светлых тонах, на стене — портрет Петра I.
Президент России Владимир Путин впервые показал свой «секретный» кабинет в первом корпусе Кремля. Ранее двери этого помещения оставались закрытыми для журналистов.
Глава государства рассказал, что находится в его личном кабинете во время интервью в программе «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».
«Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там… рабочая атмосфера», — сказал Путин журналистам.
Интерьер помещения оказался выполнен в светлых тонах, на стене — портрет Петра I. Рядом со столом президента можно было увидеть детские рисунки и поделки, которые присылали ему в подарок.
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Политика , Владимир Путин
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