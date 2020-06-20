Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков назвал мотив Путина при написании статьи о войне 

Газета.Ru и ещё 4 5 часов назад
Песков назвал мотив Путина при написании статьи о войне
Фото: Maxim Shemetov/AP
Ощущение опасности «исторического забвения» было основным мотивом президента России Владимира Путина при написании статьи о событиях, связанных со Второй мировой войной, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Пескова, на Западе практически нет «механизма передачи исторической памяти и исторической правды» молодым поколениям. Из-за этого молодежь в западных странах не знает, «кто с кем воевал» во Второй мировой войне, убежден пресс-секретарь.
Кроме того, история в европейских странах прошла «через фильтры западной пропаганды и идеологии», заявляет Песков.
Статья Путина «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй мировой войны") появилась в американском журнале The National Interest. Политик объяснил, что был вынужден подготовить этот материал, поскольку нынешнее поколение политиков несет ответственность перед прошлым и будущим, чтобы сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Песков раскрыл детали написания статьи Путина о Второй мировой войне
— Уроки войны: Путин рассказал о главных итогах Второй мировой
— В Британии оценили статью Путина о Второй мировой войне
Видео дня. Москву затопило
Газета.Ru: последние новости
В Британии оценили статью Путина о Второй мировой войне В Британии оценили статью Путина о Второй мировой войне Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета Путин заявил о необходимости сохранить выплаты медикам до конца лета Верховный суд отказался принять иск россиянина из-за голосования по поправкам Верховный суд отказался принять иск россиянина из-за голосования по поправкам
Комментарии
Политика , Ситуация в мире , Дмитрий Песков , Владимир Путин , The National Interest
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Опубликовано видео первых боевых пусков ракеты «Нептун»
Захарова: Столтенберг ставит все с ног на голову
Захарова: Столтенберг ставит все с ног на голову
Собаки растерзали двух россиянок в одном и том же месте
Собаки растерзали двух россиянок в одном и том же месте
В Петербурге вновь побит температурный рекорд
В Петербурге вновь побит температурный рекорд
Видео
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
00:32
Танки Т-90 проехали перед посольством США в Москве и попали на видео
Спасение лося попало на видео
02:21
Спасение лося попало на видео
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
01:36
Генеральная репетиция парада Победы попала на видео
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
00:50
Высадка турецкого спецназа в Ираке попала на видео
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
00:45
Медведь прогулялся по территории отеля и попал на видео
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
03:44
Проглотившая целиком геккона змея попала на видео
Происшествия Азия
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
00:56
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
В мире Статьи
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
00:54
Опубликовано видео с места стрельбы в Новой Зеландии
Происшествия В мире
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
00:10
Молния ударила в посетителей парка «Коломенское»
Происшествия Криминал
«С США покончено, на очереди — Европа»
02:29
«С США покончено, на очереди — Европа»
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение