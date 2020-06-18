Путин напомнил о преступлениях Власова и Бандеры 

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Россия не потерпит оправдания нацистов и коллаборационистов Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин 18 июня в статье, опубликованной изданием The National Interest.

«Такие фигуры, как Петен, Квислинг, Власов, Бандера, их приспешники и последователи… в бесчеловечности часто превосходили своих хозяев, — напомнил президент России. — Они охотно выполняли самые бесчеловечные приказы… (это) расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, сожженная Хатынь, уничтожение евреев в Литве и Латвии».

Путин напомнил, что Нюрнбергский трибунал «осудил пособников нацистов, коллаборационистов разных видов», даже тех, которые «маскировались под борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма».

«Не может быть оправдания преступным действиям нацистских коллаборационистов, для них нет срока давности. Поэтому вызывает недоумение тот факт, что в некоторых странах… сотрудничавших с нацистами внезапно приравнивают к ветеранам Второй мировой войны», — заявил Путин.

По словам Путина, данное явление «недопустимо», и прославление коллаборационистов является «предательством памяти» и «идеалов, объединивших народы в борьбе с нацизмом».