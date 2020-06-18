Путин назвал законным присоединение Прибалтики к СССР 

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Литвы и Президент России Владимир Путин назвал законным присоединение Латвии Эстонии к СССР в 1939 году. Об этом он написал в своей статье о Второй мировой войне, опубликованной в американском журнале The National Interest.

По словам Путина, процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии и вступление их в СССР проводилось с согласия властей балтийских стран и соответствовало международному и государственному праву того времени.

«Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические, военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе с согласия выборных органов власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени», — говорится в статье.

Российский лидер отметил, что прибалтийские республики сохранили свои государственные органы, языки и имели представительство в структурах власти СССР.

Как сообщал «Рамблер», накануне министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Россию признать и осудить факт оккупации балтийских стран, а также прекратить оправдывать преступления Иосифа Сталина.