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Путин назвал законным присоединение Прибалтики к СССР 

Вероника Полынина 23 минуты назад
Путин назвал законным присоединение Прибалтики к СССР
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин назвал законным присоединение Латвии, Литвы и Эстонии к СССР в 1939 году. Об этом он написал в своей статье о Второй мировой войне, опубликованной в американском журнале The National Interest.
По словам Путина, процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии и вступление их в СССР проводилось с согласия властей балтийских стран и соответствовало международному и государственному праву того времени.
«Осенью 1939 года Советский Союз, преследуя свои стратегические, военные и оборонительные цели, начал процесс объединения Латвии, Литвы и Эстонии. Их вступление в СССР осуществлялось на договорной основе с согласия выборных органов власти. Это соответствовало международному и государственному праву того времени», — говорится в статье.
Российский лидер отметил, что прибалтийские республики сохранили свои государственные органы, языки и имели представительство в структурах власти СССР.
Как сообщал «Рамблер», накануне министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич призвал Россию признать и осудить факт оккупации балтийских стран, а также прекратить оправдывать преступления Иосифа Сталина.
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Политика , Владимир Путин , The National Interest , Латвия , Литва , Эстония
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