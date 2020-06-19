Бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности, ранее он неоднократно обращался за медицинской помощью, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Раиса Конашкова.

Заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова сообщила, что Игнатьев «неоднократно обращался за медицинской помощью в 2019 году, а в феврале этого года поступил в центр в тяжелом состоянии», передает ТАСС.

«После обширного инфаркта у больного сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов», — сообщила Конашкова.

«Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», — добавила замглавврача медцентра, уточнив, что в последний раз пациент попал в центр в мае.

«Ради спасения жизни пациента применялись лучшие мировые препараты и методы, включая оказание высокотехнологичной помощи», — заверила Конашкова. «Однако больной скончался от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности», — заключила заместитель главврача медицинского исследовательского центра.

В пресс-службе администрации главы Чувашии подтвердили, что экс-глава республики Игнатьев «умер после болезни на 59-м году жизни». Там также уточнили, что осенью 2019 года Игнатьев был экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, а с мая проходил в этом же городе лечение, по предварительным данным, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Накануне появились сообщения о смерти экс-главы Чувашии Игнатьева от коронавируса.

Напомним, в начале мая Игнатьева госпитализировали в тяжелом состоянии в одну из больниц Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией, после чего подключили к аппарату Экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Сообщалось, что Игнатьев находится в состоянии крайней тяжести в реанимации.