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Названа причина смерти бывшего главы Чувашии 

Lenta.ru и ещё 31 30 минут назад
Названа причина смерти бывшего главы Чувашии
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев умер от прогрессирующей сердечно сосудистой недостаточности. Об этом агентству ТАСС сообщила заместитель главврача Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге Раиса Конашкова.
По ее словам, в 2019 году политик неоднократно обращался за медицинской помощью. а в феврале попал в больницу в тяжелом состоянии. «После обширного инфаркта у него сформировалась и прогрессировала тяжелая сердечная недостаточность, которая осложнялась нарушением функционирования внутренних органов. Ситуация усугублялась двусторонней пневмонией», заявила врач.
Конашкова уточнила, что в последний раз Игнатьев попал в центр в мае, для спасения его жизни применялись лучшие мировые препараты и методы, включая оказание высокотехнологичной помощи.
Бывший глава республики умер 18 июня в больнице в возрасте 58 лет. «Интерфакс» выяснил, что у него был выявлен коронавирус.
Михаил Игнатьев занимал пост главы Республики Чувашия с 2010 по 2020 год. 29 января он был уволен президентом России Владимиром Путиным в связи с утратой доверия.
До увольнения он дважды оказывался в эпицентре скандала из-за своего поведения. Сначала политик призвал региональных журналистов «мочить» коллег, которые критикуют власть, но позднее извинился за свои слова. Через неделю в сети была опубликована видеозапись, как чиновник «дрессирует» офицера МЧС и заставляет прыгать за ключами новой пожарной машины.
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Политика , Происшествия , Михаил Игнатьев , Владимир Путин , МЧС , Интерфакс , Чувашская Республика
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