Путин рассказал об «энергетике» в Кремле 

Президент Владимир Путин рассказал о том, что происходит в его кабинете в Кремле. По его словам, в помещении бывают жёсткие разговоры.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Журналист спросил у него, какая «энергетика» в его кабинете.

Вы знаете, я даже не думаю об этом, — ответил глава государства.

Как писал NEWS.ru, во время передачи Путин впервые показал свой секретный кабинет в первом корпусе Кремля. Глава государства не проводит в этом помещении публичных встреч, поэтому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов. Исключение российский лидер сделал во время интервью.

Президент начал разговор с журналистами в кабинете, где обычно проводит рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников. Он сообщил, что за дверью находятся ещё несколько комнат. Рядом со столом президента были разложены детские рисунки и поделки — это подарки, направленные президенту. На стене кабинета — портрет Петра I. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах.