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Путин рассказал об «энергетике» в Кремле 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Путин рассказал об «энергетике» в Кремле
Фото: kremlin.ru
Президент Владимир Путин рассказал о том, что происходит в его кабинете в Кремле. По его словам, в помещении бывают жёсткие разговоры.
Такое заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1». Журналист спросил у него, какая «энергетика» в его кабинете.
Вы знаете, я даже не думаю об этом, — ответил глава государства.
Как писал NEWS.ru, во время передачи Путин впервые показал свой секретный кабинет в первом корпусе Кремля. Глава государства не проводит в этом помещении публичных встреч, поэтому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов. Исключение российский лидер сделал во время интервью.
Президент начал разговор с журналистами в кабинете, где обычно проводит рабочие встречи и совещания с небольшим количеством участников. Он сообщил, что за дверью находятся ещё несколько комнат. Рядом со столом президента были разложены детские рисунки и поделки — это подарки, направленные президенту. На стене кабинета — портрет Петра I. Интерьер помещения выполнен в светлых тонах.
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Политика , Владимир Путин
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