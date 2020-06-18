Путин показал свой «секретный» кабинет 

Президент показал журналистам свой кабинет в главном крыле первого корпуса Кремля. Подробности — в том числе уникальные кадры и заявления главы государства можно будет увидеть в воскресенье вечером в фильме " Россия . Кремль. Путин " на телеканале "Россия-1". Сегодня в эфир вышел анонс фильма.

"А это секретное какое-то помещение?" — спросил журналист.

"Нет, там столовая и комната отдыха", — пояснил Владимир Путин.

Получалось, что президент и съемочная группа совершенно без всякого сопровождения пошли туда, где никогда не бывают журналисты, говорит автор сюжета Павел Зарубин

"Я предупреждаю вас: я не готовил там ничего, поэтому там рабочая атмосфера", — заметил глава государства.

"Никакого особого гардероба здесь нет, но есть тайная комната", — интригует автор, обещая, что детали будут в фильме.

"Вы здесь, наверное, первый из тех, кому я показывал", — говорит президент. А на вопрос, какая в Кремле энергетика, отвечает: "Я даже не думаю об этом".

За рабочим столом — детские рисунки и поделки, вероятно, подарки во время рабочих поездок. На стене — портрет Петра I.

Речь заходит о провинившихся подчиненных. На вопрос, что тогда происходит в кабинете, президент говорит, что бывают и жесткие разговоры.

В анонсе обещают ответ Путина на вопрос о том, принял ли он решение баллотироваться еще на один срок. В ответ на инициативу депутатов "вы сказали тогда: "Там видно будет", замечает Зарубин. "Вы сейчас для себя какое-то решение приняли?" — спрашивает журналист. Ответ — пока за кадром.