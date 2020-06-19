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В ходе беседы главы государств подняли тему взаимодействия в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, а также варианты эффективной ликвидации последствий пандемии.

Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» добавляет , что Путин также обсудил с Лукашенко экономические вопросы и подготовку к проведению парада Победы в Москве, намеченного на 24 июня.

Ранее, как сообщал «Рамблер», посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Александр Лукашенко принял приглашение президента России посетить парад Победы в Москве 24 июня.

Дипломат назвал решение белорусского лидера демонстрацией «единого мнения братских народов» в вопросе оценки подвига «советского народа».