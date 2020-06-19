Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе беседы главы государств подняли тему взаимодействия в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, а также варианты эффективной ликвидации последствий пандемии.
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» добавляет, что Путин также обсудил с Лукашенко экономические вопросы и подготовку к проведению парада Победы в Москве, намеченного на 24 июня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Александр Лукашенко принял приглашение президента России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
Дипломат назвал решение белорусского лидера демонстрацией «единого мнения братских народов» в вопросе оценки подвига «советского народа».
Примечательно, что от визита в Москву отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал посетить парад, если успеет вылечиться от коронавируса, а президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение не посылали.