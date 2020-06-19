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Путин и Лукашенко поговорили по телефону 

Павел Тиунов и ещё 9 28 минут назад
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
В ходе беседы главы государств подняли тему взаимодействия в борьбе против распространения коронавирусной инфекции, а также варианты эффективной ликвидации последствий пандемии.
Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти» добавляет, что Путин также обсудил с Лукашенко экономические вопросы и подготовку к проведению парада Победы в Москве, намеченного на 24 июня.
Ранее, как сообщал «Рамблер», посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев заявил, что Александр Лукашенко принял приглашение президента России посетить парад Победы в Москве 24 июня.
Дипломат назвал решение белорусского лидера демонстрацией «единого мнения братских народов» в вопросе оценки подвига «советского народа».
Примечательно, что от визита в Москву отказался президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал посетить парад, если успеет вылечиться от коронавируса, а президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение не посылали.
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Политика , Видео , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Ильхам Алиев , Владимир Зеленский , Никол Пашинян , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , РИА Новости
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