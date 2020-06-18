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Путин обратился к мировым державам 

Lenta.ru и ещё 13 27 минут назад
Путин обратился к мировым державам
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин в своей статье для американского журнала The National Interest обратился к мировым державам, постоянным членам Совета Безопасности ООН — США, Великобритании, Китаю и Франции.
Глава государства отметил, что надеется на скорый саммит лидеров «пятерки».
«Не может быть никаких сомнений в том, что саммит России, Франции, США и Великобритании может сыграть важную роль в поиске ответов на современные вызовы и угрозы», — пишет Путин.
Среди вызовов российский лидер перечислил ситуацию в мировой экономике, пандемию коронавируса и защиту окружающей среды.
«У нас есть конкретные идеи по каждым пунктам», — подчеркнул Путин.
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Политика , Другое , Владимир Путин , Совбез ООН , The National Interest , Китай , США , Великобритания
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