Путин раскрыл главный итог Второй мировой войны

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Созданную после Второй мировой войны систему предотвращения крупных конфликтов надо сохранить и улучшить, заявил президент РФ Владимир Путин

"Это наш долг — всех, кто взял политическую ответственность и прежде всего представителей держав-победителей во Второй мировой войне — гарантировать, чтобы эта система сохранилась и улучшалась", — написал он в статье для издания National Interest, опубликованной в четверг.

По словам президента РФ, созданная тогда система международных отношений является одним из главных итогов Второй мировой войны.

"Сегодня мир переживает довольно турбулентный период. Меняется все от мирового баланса сил и влияния до социальных, экономических и технологических основ обществ, стран и даже континентов. В прошлые эпохи сдвиги такой магнитуды почти никогда не происходили без масштабных военных конфликтов", — пишет Путин.

Однако "благодаря мудрости и дальновидности политических фигур союзных сил" была создана система, которая ограничила такие экстремальные действия, отметил российский президент.

По его мнению, предстоящая встреча лидеров "ядерной пятерки" позволит продемонстрировать политическую волю и обсудить будущее, как и в 1945 году.