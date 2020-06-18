Косачев поддержал ротацию в Совбезе ООН 

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Ирландия, Мексика и Непостоянными членам Совбеза стали Индия Норвегия . Они будут работать в совете в 2021-2022 годах вместе с постоянными членами — Россией США , Великобританией, Францией и Китаем.

Думаю, мы найдём общий язык и с Норвегией, и с Ирландией, тем более с Индией и Мексикой. Не вижу ни в одном из случаев непреодолимых препятствий для сохранения доброго диалога, а, возможно, и сближения позиций, — отметил Косачев в комментарии «ПолитЭксперту».

Косачев добавил, что пятая страна — представитель Африки ещё не определена. Члены ООН определят африканского представителя на дополнительных консультациях.