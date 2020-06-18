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Косачев поддержал ротацию в Совбезе ООН 

News.ru 1 час назад
Косачев поддержал ротацию в Совбезе ООН
Фото: News.ru
Пополнение Совета Безопасности ООН четырьмя членами с правом голоса расширит возможности организации по обсуждению мировых проблем, заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.
Непостоянными членам Совбеза стали Индия, Ирландия, Мексика и Норвегия. Они будут работать в совете в 2021-2022 годах вместе с постоянными членами — Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем.
Думаю, мы найдём общий язык и с Норвегией, и с Ирландией, тем более с Индией и Мексикой. Не вижу ни в одном из случаев непреодолимых препятствий для сохранения доброго диалога, а, возможно, и сближения позиций, — отметил Косачев в комментарии «ПолитЭксперту».
Косачев добавил, что пятая страна — представитель Африки ещё не определена. Члены ООН определят африканского представителя на дополнительных консультациях.
Как писал NEWS.ru, в конце июля Совбез ООН рассмотрит доклад о нарушении Ираном ядерной сделки, а также может приступить к обсуждению санкций. Российский МИД заявил о попытках Вашингтона надавать на Совбез и Секретариат ООН, чтобы организация поддержала жёсткие ограничения против Тегерана.
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Комментарии
Политика , Константин Косачев , МИД , Совбез ООН , Комитет Совета Федерации по международным делам , Индия , Ирландия , Мексика , Норвегия , США
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