Россия и Сербия будут вместе бороться с терроризмом 

ФСБ и Страны будут взаимодействовать друг с другом в борьбе с этой проблемой, рассказал руководитель российского МИД . По его словам, благодаря документу спецслужбы Сербии смогут прочно работать с ФСО Совбезом РФ , передаёт РИА Новости.

Мы подписываем важное соглашение по взаимодействию в борьбе с терроризмом. Оно позволит обеспечить прочную правовую базу между нашими службами, в том числе по иностранным террористам, которые распространяют свою идеологию, в том числе, на Балканах, — отметил дипломат.

Стефанович добавил, что соглашение позволит облегчить обмен информацией между силовыми ведомствами, что обеспечит эффективную защиту интересов двух стран. Он уверен, что соглашение является важной главой в отношениях государств.

Ранее, как писал NEWS.ru, Лавров заявил, что намерен обсудить инициативу США о встрече лидеров Сербии и Косово в ходе визита в Белград. Министр добавил, что в переговорном процессе между Сербией и Косово немало посредников.