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Россия и Сербия будут вместе бороться с терроризмом 

News.ru и ещё 5 2 часа назад
Россия и Сербия будут вместе бороться с терроризмом
Фото: МИД России/flickr.com
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Белград провёл встречу с главой МВД Сербии Небойша Стефановичем. Политики подписали соглашение о противодействии терроризму.
Страны будут взаимодействовать друг с другом в борьбе с этой проблемой, рассказал руководитель российского МИД. По его словам, благодаря документу спецслужбы Сербии смогут прочно работать с ФСО, ФСБ и Совбезом РФ, передаёт РИА Новости.
Мы подписываем важное соглашение по взаимодействию в борьбе с терроризмом. Оно позволит обеспечить прочную правовую базу между нашими службами, в том числе по иностранным террористам, которые распространяют свою идеологию, в том числе, на Балканах, — отметил дипломат.
Стефанович добавил, что соглашение позволит облегчить обмен информацией между силовыми ведомствами, что обеспечит эффективную защиту интересов двух стран. Он уверен, что соглашение является важной главой в отношениях государств.
Ранее, как писал NEWS.ru, Лавров заявил, что намерен обсудить инициативу США о встрече лидеров Сербии и Косово в ходе визита в Белград. Министр добавил, что в переговорном процессе между Сербией и Косово немало посредников.
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Комментарии 2
Политика , Сергей Лавров , ФСБ , МИД , Совет безопасности РФ , МВД , Федеральная служба охраны , РИА Новости , Сербия
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