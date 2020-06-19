Где на Руси воровать хорошо

Генеральная прокуратура рассказала, в каких российских регионах регистрируется больше и меньше всего коррупционных преступлений. В свою очередь, опрошенные NEWS.ru эксперты не считают, что на основе этих данных имеет смысл оценивать реальную ситуацию с взяточниками в конкретных субъектах РФ.

Генеральная прокуратура РФ подготовила доклад о количестве связанных с коррупцией преступлений, зарегистрированных в России в прошлом году. В докладе сказано, как нечистые на руку чиновники предпочитают наживаться за счёт бюджетных средств. Также помимо абсолютный чисел ведомство представило разбивку по регионам, ранжировав таким образом субъекты страны по склонности к такого рода правонарушениям.

Выяснилось, что в 2019 году коррупционеры чаще всего попадались на нарушениях при освоении выделенных на целевые программы бюджетных средств, при организации торгов, управлении имуществом. Также в зоне риска контрольно-ревизионная, правоохранительная деятельность, жилищно-коммунальное хозяйство. Впрочем, вряд ли для кого-то перечисленное выше станет новостью. Портрет чиновника-взяточника в обществе давно сформировался, и места их обитания тоже прекрасно известны.

Хакасия, Интереснее посмотреть на сам рейтинг регионов. По данным генпрокуратуры, самыми «чистыми» с точки зрения количества преступлений, связанных с коррупцией, являются Ингушетия Алтайский край , Вологодская, Московская, Мурманская, Пензенская области, Санкт-Петербург, Севастополь и Ямало-Ненецкий автономный округ. В них совершается от 6,41 до 9,94 таких преступлений на 100 тысяч жителей. На другом краю шкалы расположились Мордовия, Чувашия, Камчатка, Архангельская, Брянская, Магаданская, Новгородская, Оренбургская, Саратовская и Тюменская области. Здесь коэффициент коррупции от 29,68 до 26,31.

Впрочем, этот рейтинг можно трактовать и иным способом: в регионах, где цифры больше, и борьба с коррупцией ведётся активнее. Зато там, где коэффициент ниже, для взяточников раздолье и вольница. А значит, можно делать выводы о работе местных губернаторов. В Кремле пока что предоставить свою трактовку статистики от Генпрокуратуры отказались.

Мы пока ещё не имели возможности ознакомиться с этим документом, на основе каких критериев, поэтому я считаю преждевременным давать какие-то комментарии в данном случае, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв к рейтингу Генпрокуратуры отнёсся скептически, предположив, что коррупцию на Северном Кавказе вообще расценивают как «красивый старинный обычай, а не преступление»:

Обсуждать тут нечего, ибо к реальной ситуации эти цифры не имеют никакого отношения. Раскрываемость говорит не о коррупции, а о борьбе с ней. Генпрокуратура просто решила напомнить о себе.

Политолог Антон Хащенко отметил, что на основании только лишь этой статистики некорректно делать однозначные выводы о коррупционной ситуации в том или ином регионе, поскольку правоохранительные органы таким образом просто отчитываются о проделанной работе, и здесь очень много зависит от активности и эффективности региональных подразделений силовиков.

При этом эксперт не считает, что этот рейтинг является внешним сигналом для тех или иных губернаторов, это традиционные ежегодные отчёты, к которым все давно привыкли:

Но внутри регионов, которые попали в топ рейтинга, для его руководителей, конечно, мало приятного. Складывается ситуация, когда ты решил быть более открытым, бороться с коррупционными преступлениями у себя в регионе, а в итоге получается, что СМИ ещё и назвали твой субъект главным рассадником коррупции. Сразу появляются дополнительные аргументы у политических оппонентов. И в результате региональное руководство оказывается заинтересованным в том, чтобы у них всё было тихо и гладко, чтобы никаких коррупционных расследований вообще не было. И в этом вся проблема такой подачи информации.

Конечно, подобные выкладки от Генпрокуратуры представляют некоторый интерес для общественности. Но они, как и вся отчетность российских правоохранительных органов, основаны на порочной палочной системе, которая не даёт никакой реальной информации о криминогенной обстановке, а лишь показывает, где лучше умеют заполнять отчёты.