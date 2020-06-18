Володин прокомментировал разблокировку Telegram 

В интервью «Газете.ру» Володин выразил мнение, что, если решение о блокировке Telegram не может быть исполнено, его следует пересмотреть.

«Если суд принимает решение, то это решение должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно или не могут его исполнить, значит должны корректировать решения, принимать другие решения. Все решения должны быть на основе здравого смысла», — заявил спикер.

Вячеслав Володин отметил, что следит за публикациями в Telegram — его помощники регулярно готовят обзоры публикаций. При этом, по его словам, для общения с избирателями он предпочитает использовать Instagram.