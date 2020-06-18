Володин прокомментировал разблокировку Telegram 

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин прокомментировал решение Роскомнадзора о разблокировке мессенджера Telegram.
В интервью «Газете.ру» Володин выразил мнение, что, если решение о блокировке Telegram не может быть исполнено, его следует пересмотреть.
«Если суд принимает решение, то это решение должно быть исполнено. А если это решение исполнить невозможно или не могут его исполнить, значит должны корректировать решения, принимать другие решения. Все решения должны быть на основе здравого смысла», — заявил спикер.
Вячеслав Володин отметил, что следит за публикациями в Telegram — его помощники регулярно готовят обзоры публикаций. При этом, по его словам, для общения с избирателями он предпочитает использовать Instagram.
Как сообщал «Рамблер», ранее в четверг Роскомнадзор объявил, что снимает ограничения доступа к мессенджеру Telegram по согласованию с Генпрокуратурой. Мессенджер Павла Дурова был заблокирован в России с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.