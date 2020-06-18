Лидер еще одной страны отказался ехать на Парад Победы 

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на Парад Победы, передает пресс-служба азербайджанского президента.

О невозможности приехать в Москву Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре.

«Президент Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу того, что запланированное участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы, в Москве оказалось невозможным из-за расширения карантинных мер в Азербайджане», — рассказали в пресс-службе.

Сообщается, что российский лидер с пониманием отнесся к ситуации и поблагодарил коллегу за телефонный звонок.

Ранее, как сообщал «Рамблер», о невозможности приехать в Москву 24 июня заявил президент Чехии Милош Земан. Отмена визита также связана с ограничительными мерами по коронавирусу.