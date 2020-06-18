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Лидер еще одной страны отказался ехать на Парад Победы 

Вероника Полынина 25 минут назад
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не приедет в Москву на Парад Победы, передает пресс-служба азербайджанского президента.
Стало известно об отказе Земана приехать в Москву
О невозможности приехать в Москву Алиев сообщил президенту России Владимиру Путину в телефонном разговоре.
«Президент Ильхам Алиев выразил сожаление по поводу того, что запланированное участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы, в Москве оказалось невозможным из-за расширения карантинных мер в Азербайджане», — рассказали в пресс-службе.
Сообщается, что российский лидер с пониманием отнесся к ситуации и поблагодарил коллегу за телефонный звонок.
Ранее, как сообщал «Рамблер», о невозможности приехать в Москву 24 июня заявил президент Чехии Милош Земан. Отмена визита также связана с ограничительными мерами по коронавирусу.
Политика , Видео , Азербайджан , Москва
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