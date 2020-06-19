Меркель не увидела оснований для отмены санкций

Ход реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине не позволяет сейчас отменить санкции Евросоюза против России. С таким утверждением выступила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС.

"Прогресс [в реализации минских договоренностей] не таков, что мы можем посоветовать не продлевать санкции против России", — сказала глава правительства ФРГ. "Так что мы в Европейском совете сегодня решили, что санкции будут продлены еще на шесть месяцев", — добавила Меркель.

Срок действия ограничительных мер в отношении РФ истекает 31 июля. В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.