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Меркель: ход реализации минских соглашений не позволяет отменить санкции против России 

ТАСС 35 минут назад
Меркель не увидела оснований для отмены санкций
Фото: РИА Новости
Ход реализации минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине не позволяет сейчас отменить санкции Евросоюза против России. С таким утверждением выступила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель по итогам видеоконференции глав государств и правительств стран ЕС.
"Прогресс [в реализации минских договоренностей] не таков, что мы можем посоветовать не продлевать санкции против России", — сказала глава правительства ФРГ. "Так что мы в Европейском совете сегодня решили, что санкции будут продлены еще на шесть месяцев", — добавила Меркель.
Срок действия ограничительных мер в отношении РФ истекает 31 июля. В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы, введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.
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Политика , В мире , Санкции , Продлить жизнь
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