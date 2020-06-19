На парад Победы в Москве не позовут министров и депутатов

Число зрителей, которые расположатся на трибуне на Красной площади во время парада Победы в Москве 24 июня, будет максимально сокращено. Об этом URA.RU сообщило сразу несколько высокопоставленных источников.

«Не будет министров и депутатов Госдумы, только ветераны, президент, главы иностранных государств и несколько самых приближенных», — рассказал собеседник агентства.

Минпромторга, Уточнить планы российских министров на 24 июня не удалось. На запросы не ответили в пресс-службах Минсельхоза Минздрава , Минпросвещения, а также в министерстве науки и высшего образования. В Минстрансе заявили, что такой информацией не располагают. В неофициальной беседе один из сотрудников сообщил, что у них нет разрешения предоставлять подобные сведения. В то же время в приемной министра ЖКХ Владимира Якушева сообщили, что парад Победы «пока стоит» в его рабочем графике.

В этом году парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за пандемии коронавируса перенесен 24 июня. К участию в мероприятии будут допущены военнослужащие с иммунитетом к COVID-19 и без признаков заболевания. Россиянам было рекомендовано смотреть трансляцию парада по телевизору.

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