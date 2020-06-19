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ЦИК назначила довыборы в Госдуму по четырем округам 

Российская Газета и ещё 2 2 часа назад
ЦИК назначила довыборы в Госдуму по четырем округам
Фото: РИА Новости
Центризбирком России на заседании назначил дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем вакантным одномандатным округам. Голосование пройдет 13 сентября 2020 года.
Своих представителей в нижней палате федерального парламента выберут жители Курской области (Сеймский округ номер 110), Пензенской области (Лермонтовский округ номер 147), Ярославской области (Ярославский округ номер 194) и Татарстана (Нижнекамский округ номер 28).
Официально избирательная кампания по довыборам начнется после опубликования постановления ЦИК в "Российской газете".
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Политика , Госдума , Центризбирком России , "Российская газета"
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